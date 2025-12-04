林慈愛、鄭慶欽退出 新聯線政團恐解散

新竹市議員林慈愛（右三）透露，她與市議員鄭慶欽（右一）計畫退出新聯線政團。圖為新竹市議會新聯線政團今年2月赴新竹市立棒球場會勘。（本報資料照片）

民眾黨新竹市議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍議員共7人民國112年組成「新聯線政團」，成為新竹市議會第3大政團，但市議員林慈愛透露，她與鄭慶欽計畫退出。若人數未達7人門檻，新聯線政團恐面臨解散命運，新聯線政團總召李國璋表示尊重。

林慈愛4日證實將退出新聯線，她表示，初衷盼在議會提供更多元聲音，尤其推動原住民族政策，市長高虹安上任以來確實推動多項原住民族政策改革，包括擴充福利、導入社福資源等，但這幾年下來，與新聯線理念上有些差異，明年選舉即將到來，她希望走自己的路，把原住民族權益和需求放最前面，強調自己原本就是國民黨，當初因法規限制退出國民黨，但加入新聯線後，外界不斷謠傳她已加入民眾黨，她希望「撕掉黨派標籤」，回到議員本質，未來會以無黨籍身分繼續服務，不受政黨綁架。

鄭慶欽也證實即將退出政團，他說加入新聯線3年下來階段性任務已完成，未來將回到無黨，專注選民服務，加上明年選戰在即，各政黨均已積極布局，不願再被新聯線政團立場綁住，要讓市民看清楚他的路線，而不是黨派的顏色。

新聯線政團總召、民眾黨市議員李國璋表示，對於兩人退出事前確實一無所悉，且在宣布前彼此互動合作仍相當融洽，他認為，若因選舉布局或個人考量做出決定都尊重。政團或許將暫時解散，但不代表合作關係終止，議會運作也不會因人數更動停擺，包含提案、連署或各項審查程序都照常進行。