林慶台化身耶誕老人快閃北流 分享退休倒數近況還即興開嗓吟唱泰雅古調

好眼熟的耶誕老人，原來是《賽德克‧巴萊》男主角林慶台。（MOYO CITY提供）

12月25日耶誕節午後，北流 MOYO耶誕市集迎來驚喜嘉賓。電影《賽德克‧巴萊》男主角林慶台戴上紅帽、化身耶誕老人快閃現身，親手發送禮物給孩子，只為換來一張張純真的笑臉，也讓市集瞬間充滿溫暖氣氛。

北流今年以全新企劃「MOYO 耶誕市集」登場，分別於12月19日至21日、24日至28日連續兩週開市，集結超過70家美食、文創與 DIY攤位，搭配表演與互動活動，把台式人情味與耶誕節氛圍自然融合，成為大人小孩都能盡興停留的耶誕小鎮。

林慶台在教會服務近30年，明年即將退休，有演戲機會歡迎找他。（MOYO CITY提供）

最吸睛的一刻，莫過於林慶台開嗓吟唱泰雅族古調，渾厚嗓音在市集中迴盪，彷彿將人帶回電影中的震撼場景。林慶台擔任教會牧師，聽到耶誕節要來發禮物給小朋友，毫不猶豫就答應。他笑說：「在教會服侍的時候，聖誕節本來就會發糖果給孩子，小朋友喜歡熱鬧，看到耶誕老人就更開心，這個角色我在教會中其實扮演過很多次。」如今能在北流和孩子們一起玩、一起唱，也讓這個耶誕節多了一份真誠而動人的感動。

聊到近況，林慶台分享自己在教會服務將近30年，明年即將退休，目前搬到新竹五峰鄉親手蓋房子、種菜養雞，把農作當成最好的身體鍛鍊。他也笑說退休後時間更多，「很歡迎大家再找我演出，也不再受限身分，什麼角色都可以嘗試。」

