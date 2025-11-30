林憶君今接任藥師公會全聯會理事長 推「3方向」提升藥師能見度

藥師公會全聯會今日舉辦理事長交接典禮，原任理事長黃金舜卸下職務，交棒給新任理事長林憶君。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕藥師公會全聯會今日舉辦理事長交接典禮，原任理事長黃金舜卸下職務，交棒給新任理事長林憶君。林憶君指出，藥師的價值不只在發藥與調劑，還有對人的關懷，「藥師所在，就是安心所在」，未來會以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥師在國家醫療體系中的價值與能見度。

「

藥師所在，就是安心所在」，林憶君說，從SARS到新冠肺炎期間，藥師從未缺席，始終堅守崗位、守護生命，在疫情第一線守護社區，天災過後也持續服務民眾，並協助重建，以專業行動守護全國人民健康，這樣的堅持與專業是藥師的榮耀。

廣告 廣告

林憶君提到，藥師的價值不只是發藥與調劑，還有對人的關懷，要讓用藥更安全，讓治療更完整，讓民眾更安心，她也一次一次的在基層聽到民眾說，「還好有藥師，我才知道怎麼吃藥、怎麼照顧自己」，也因為藥師的存在，慢箋病人得以避免副作用，露出放心的微笑。

對於接任藥師公會全聯會理事長職務後的目標，林憶君表示，未來會持續推動藥師在長照、公共衛生與社區健康照護中的角色，以及深化專業、國際交流、強化基層執業支持等重點。林理事長亦指出，未來將以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥師在國家醫療體系中的價值與能見度。

立法院副院長江啟臣表示，林憶君是藥師公會全聯會創會以來首位女性理事長，未來藥師公會全聯會一定會走向更多元、開放、具有包容力的方向，相信在林憶君的帶領下，未來藥師在長照、AI領域，以及社區、公衛扮演的角色，都可以如期推動，以期待未來全聯會持續為國家藥政政策提出建議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

12月新制！TPASS 2.0+常客優惠上路 台鐵12/23大改點

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

