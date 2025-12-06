林憶君理事長上任即赴印尼續盟 啟動藥師外交新時代

圖/藥師公會全聯會

中華民國藥師公會全國聯合會理事長林憶君履新僅兩週，便展現積極的國際布局，親率全聯會新任團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）提前續盟姐妹會協議，為臺印藥師交流寫下全新里程碑，象徵藥師外交全面啟動。

此次續盟由締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜親自同行，並有監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部參與，凸顯全聯會對國際合作的高度重視。林理事長強調：「用行動，讓世界看見臺灣藥師！」此次訪問不僅是她領軍後的首次國際宣示，更展現臺灣藥師具備國際競爭力與不可取代的專業價值。

廣告 廣告

全聯會於 2022 年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，近四年來雙方交流熱絡，奠定穩固根基。榮譽理事長黃金舜表示，當初選擇印尼作為臺灣藥師走向國際的重要佈局，如今合作得以延續與深化，證明臺灣藥師的實力正在被世界看見。他指出，臺灣藥師在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理等領域累積的專業成果，正是能與國際攜手共享的重要資產。

印尼藥師會會長 Noffendri 表示，此次續盟不僅是延續夥伴情誼，更代表合作關係的持續與深化，期盼未來能在專業交流與藥事推動上展開更緊密的合作。前任會長 Nurul Falah 亦高度認同臺灣在藥事服務、社區用藥衛教等領域的卓越實力，相關經驗對印尼藥師極具參考價值。我國駐印尼代表處大使洪振榮親臨見證並致上祝福，肯定兩會在國際藥事發展中的重要角色。

林憶君理事長指出，臺灣與印尼雖相隔海洋，卻因藥師共同的使命緊密相連，未來雙方將在既有的基礎上深化合作、創造更多價值，讓藥師的專業與溫度在亞洲的每個角落發光發熱。此次成功續盟，象徵全聯會將以更積極的角色走向世界，持續深化亞洲藥學合作。

更多品觀點報導

國防預算破兆惹議 民眾黨：支持強軍但拒絕恐慌治國

藥師怒吼第九次陳抗 控衛福部架空立法權掏空法治

