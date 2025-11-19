林憶君:推廣學名藥減少缺藥

新任藥師公會全聯會理事長林憶君19日出席社區健康照護計畫啟動記者會說，盼社區藥局藥師成全民健康陪跑員，引導民眾接受學名藥。

（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

民眾黨立委暨藥師全聯會理事長林憶君19日指出，全台藥局數量已突破1萬家，認為社區藥局化身預防醫學據點，打造連貫式藥事照顧，推動社區健康照護計畫，期盼社區藥局藥師成為全民健康陪跑員，引導民眾接受使用學名藥，並扶持國內製藥業者強化供應鏈。

新接任藥師公會全聯會理事長的林憶君表示，未來將以「專業領航、權益保障、永續發展」3大核心為方向，提升藥師專業價值、保障藥師的權益以及職業環境的改善。

就屢次出現缺藥問題，林憶君指出，缺藥成因複雜，其中可能因素是健保給付藥價低於製藥成本，導致廠商退出市場。若民眾能接受學名藥，從病人端開始推動正確觀念，再加上全聯會持續扶持國內製藥產業，就能強化供應鏈，有助減少缺藥發生，這也是努力追求的目標。

林憶君表示，台灣今年邁入超高齡社會，平均每5個人就有1人年滿65歲，再加上慢性疾病與心血管疾病皆有年輕化趨勢，因此讓民眾健康老化、讓更多年輕人認識亞健康觀念，並從日常生活做好健康管理，都是重要議題，社區藥局可望成為解方。

北市藥師公會理事長尹岱智表示，社區藥局就是社區的好鄰居，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，並積極參與癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等，提供即時的健康照顧服務。