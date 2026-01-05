林憶蓮巡演落幕！乘坐「飛船」花車環場 感性吐終場心聲

林憶蓮巡演最終場於深圳完美落幕。（圖／索尼音樂提供）





林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」自2025年初春從深圳出發，到2025年年底重返起點，以這座城市為始終，用音樂畫下圓滿的時空回環。對於作為終章的特別「迴響」，林憶蓮動情地表示：「場館裏面的感覺，好像這個就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起。我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」

林憶蓮出道40年，從〈不必在乎我是誰〉到〈至少還有你〉，多首金曲串聯起不同時代共同的情感脈絡。而當晚的最高潮，定格在零點倒數的萬眾屏息新年鐘聲敲響，她以一曲全新編曲的〈歸零〉叩響2026年的大門，萬人合唱聲浪與全場燈光星海交融，把重複的「零點」鐫刻成不可複製的永恆。

林憶蓮乘坐花車飛船環場。（圖／索尼音樂提供）

在這辭舊迎新的特別時刻，林憶蓮用溫柔的嗓音傳遞著堅定的力量：「無論你今天是一個來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」

深圳站特別增設了「花車環場」環節，這也是此次巡演中首次出現的特別設計。當〈纖維〉的餘音還未散盡，隨著〈遠走高飛〉的前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航道徐徐航行，去往每一個角落，以最近的距離，走向看臺上每一雙揮動的手、每一張明亮的笑顏

相較於跨年場的盛大儀式，1月3日的終章場更像一場知己相逢的私密對話。林憶蓮在安可環節特別選唱4首精心挑選的作品，她表示，以〈最好的事〉回應一路同行的彼此，以〈自製空間〉贈予靈魂獨立的祝福，以〈沒結果〉坦蕩面對生命中的遺憾與停留，最後用〈再見悲哀〉輕輕撫過所有積攢的情緒。



