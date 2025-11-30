林憶蓮帶病開唱 敬業演出感動樂迷

林憶蓮29日壓軸登場《2025 Simple Life 簡單生活節》。（圖／簡單生活節提供）

《2025 Simple Life 簡單生活節》迎來20週年盛事，29日壓軸登場的林憶蓮，一開場以〈灰〉亮麗現身，即使因感冒導致聲音沙啞，她仍展現滿滿誠意，向台下致意說：「希望不會影響大家享受今晚。」接續以〈枯榮〉、〈柿子〉等歌單，帶領全場沉浸在《蓋亞》專輯的音樂世界。

唱到〈柿子〉時，林憶蓮特別向多年好友、也是《蓋亞》專輯的重要幕後推手Landy致謝，深情感性回憶當時企劃製作的艱難過程，「如果沒有他的幫助，可能聽不到這張專輯，也沒有後來金曲獎的認同」，真情吐露令全場報以熱烈掌聲。隨後的〈歸零〉、〈纖維〉沉穩動人，彷彿帶著樂迷走過生命起伏，壓軸曲〈紙飛機〉也為這場難得的演出畫下最溫柔的句點。

不只林憶蓮掀起高潮，自然捲（魏如萱與奇哥）重組更成為今年亮點之一，開場便以熟悉旋律帶領樂迷回到青春記憶，Waa 也開心祝賀：「謝謝簡單生活節，祝你們生日快樂！」天空舞台同樣熱鬧，9m88以靈魂節奏點燃全場；首次登場的阿肆則以〈熱愛105℃的你〉帶動千人合唱。鄭宜農與韓國音樂人李瓏的跨語言合作更是驚喜不斷，〈就算我放棄了世界〉的中文版本讓觀眾大呼值得。

甫以〈布秧〉奪下金馬獎最佳原創歌曲的戴佩妮，首次以個人身份站上簡單生活節舞台，以橫跨20年的經典歌單掀起另一波高潮。〈怎樣？〉、〈原諒我就是這樣的女生〉再度喚起樂迷青春記憶，她笑說差點想光腳上陣，並以幽默放鬆現場氣氛，演唱〈野薔薇〉時更動情地獻給「以前的自己」，引發全場共鳴。

甫以〈布秧〉奪下金馬獎最佳原創歌曲的戴佩妮，首次以個人身份站上簡單生活節舞台。（圖／簡單生活節提供）

