林憶蓮感冒仍敬業開唱！喉嚨沙啞也擋不住實力 簡單生活節唱出神級現場

記者林宜君／台北報導

林憶蓮近日在簡單生活節舉行演出。（圖／簡單生活節提供）

台灣歌手林憶蓮近日在簡單生活節舉行演出，帶來誠意滿滿的大型編制表演，吸引台灣、香港及新加坡的樂迷共襄盛舉。開場曲〈灰〉響起時，她以溫暖笑容向觀眾問好：「大家好嗎？很久不見。今年是簡單生活節第20年，對我來說意義重大。今天我有點感冒，聲音沙啞，希望不影響大家享受今晚。」。

林憶蓮以〈枯榮〉帶領全場進入《蓋亞》的音樂世界。（圖／簡單生活節提供）

隨後，林憶蓮以〈枯榮〉帶領全場進入《蓋亞》的音樂世界。演唱到〈柿子〉時，她感性地分享了專輯背後的故事：「做《蓋亞》是一次很大的衝動，當時公司只有我和一名同事，後來實在忙不過來，就請好友Landy協助。他二話不說，承擔了整張專輯的企劃，聯繫樂評、文化圈朋友，最終讓專輯順利簽約環球公司發行。如果沒有Landy的幫助，你們今天可能聽不到這張專輯，也不會有後來金曲獎的認可。我一直把這份情誼放在心裡，今晚再次透過歌曲向他致謝。」。

林憶蓮也提到，簡單生活節已走過20年，能在華山這樣綠意環繞的環境分享音樂和小故事，她感到非常感恩。（圖／簡單生活節提供）

林憶蓮也提到，簡單生活節已走過20年，能在華山這樣綠意環繞的環境分享音樂和小故事，她感到非常感恩。演出中，她唱出〈歸零〉、〈纖維〉，帶領觀眾在紛擾後回歸平靜，面對生死、離合與悲歡；〈太陽系〉則如同邀請大家在小宇宙中漫遊；最後以〈紙飛機〉為這場重逢畫下溫柔句點，台下樂迷也隨之沈浸在她的歌聲與情感裡，現場氣氛溫馨而動人。

