林憶蓮撐病體上場演唱 仍盡情飆嗓

金曲歌后林憶蓮擔任簡單生活節首日壓軸。（Simple Life 簡單生活節提供）

簡單生活節一連兩天在華山文創園區登場，金曲歌后林憶蓮今（29日）晚擔任首日壓軸，她大方自招因感冒導致聲音沙啞，講話頗為吃力，數度發不出聲音，但正式開唱仍盡情飆嗓，幾乎聽不出來生病，不少歌迷紛紛尖叫歡呼為她打氣。

為了力挺好友、簡單生活節創辦人張培仁，林憶蓮特別來台演出，以一身黑白色系的洋裝登台，準備相當於個唱的大型編制，隨著〈灰〉的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，隨即以〈枯榮〉帶領全場潛入《蓋亞》的音樂世界。

林憶蓮以一身黑白色系的洋裝登台。（Simple Life 簡單生活節提供）

林憶蓮說：「能回到台灣與樂迷見面十分開心，尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份『簡單的美好』。」接著一連帶來〈愛笑了〉〈紅眼睛〉〈柿子〉〈歸零〉〈纖維〉、〈太陽系〉及〈紙飛機〉等歌曲。演唱會尾聲，林憶蓮開心向歌迷相約：「我們，很快再見。」有鐵粉齊呼喚正在舉辦巡演的她，也能把演唱會帶到台北，她笑回：「跪求到台北。」

林憶蓮因感冒導致聲音沙啞，講話頗為吃力。（Simple Life 簡單生活節提供）

