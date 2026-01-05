林憶蓮深圳站跨年獻禮 感性謝粉絲一起成長

林憶蓮陪伴粉絲一起迎接2026年，在深圳開唱。（索尼音樂提供）

2025年跨年夜，天后林憶蓮站上深圳灣體育中心體育場，舉辦「迴響 Resonance 巡迴演唱會」，和粉絲一起迎接2026年到來。從2025年初春自深圳啟程，年底再度回到起點，林憶蓮用音樂完成了一次圓滿的時空回環。

談到這座作為起點與終點的城市，林憶蓮感性表示：「場館裡面的感覺，好像這就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起。我們一起成長、一起分享，這是一件很感動的事情。」演唱會串起林憶蓮橫跨40年的經典作品，包含〈不必在乎我是誰〉、〈至少還有你〉，最後以全新編曲的〈歸零〉迎接2026年，帶領全場萬人大合唱。

在辭舊迎新的時刻，林憶蓮也送上溫暖祝福：「不論你是自己來，或是有人陪在身邊，我都希望你心中有很多很多的溫暖，還有力量。我們一起進入新的一年。新年快樂，祝大家有一個美麗的2026年。」

深圳站更驚喜加碼「花車環場」橋段，成為本次巡演首度登場的特別設計。當〈纖維〉結束、〈遠走高飛〉前奏響起，林憶蓮乘坐如「飛船」般的花車，沿內場緩緩行進，走向每一區歌迷，近距離互動。

安可時段，林憶蓮特別選唱〈最好的事〉、〈自製空間〉、〈沒結果〉與〈再見悲哀〉四首作品，作為送給歌迷的珍貴禮物。她表示，希望透過這些歌曲回應同行的陪伴、祝福靈魂的獨立，也坦然面對生命中的遺憾與告別。

