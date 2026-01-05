林憶蓮獻驚喜！「乘坐飛船花車」近距離寵粉 巡演最終場吐感性心聲

記者徐珮華／台北報導

林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」去年初春從深圳出發、去年底重返起點，去年12月31日、今年1月3日在深圳灣體育中心春繭體育場登場，她動情表示：「場館裡面的感覺，好像這個就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起。我們一起成長、一起分享好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」

林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」在深圳圓滿落幕。（圖／索尼音樂提供）

林憶蓮出道40年，從〈不必在乎我是誰〉的深切悵惘，到〈至少還有你〉的執手相伴，串聯起不同時代共同的情感脈絡。跨年演唱會當晚最高潮，定格在零點倒數時刻，她以全新編曲的〈歸零〉叩響2026年大門，「無論你今天是一個來，或者你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中有好多溫暖、好多力量。」

深圳站特別增設「花車環場」環節，也是此次巡演中首次出現的特別設計。隨著〈遠走高飛〉前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航道徐徐航行，去往每一個角落，以最近距離走向看臺上每一雙揮動的手、每一張明亮的笑顏。

林憶蓮乘坐花車繞場，與歌迷近距離接觸。（圖／索尼音樂提供）

相較於跨年場的盛大儀式，1月3日的終章場更像一場知己相逢的私密對話。安可環節，林憶蓮特別選唱4首精心挑選的作品，以〈最好的事〉回應一路同行的彼此、〈自製空間〉贈予靈魂獨立的祝福、〈沒結果〉坦蕩面對生命中的遺憾與停留，最後用〈再見悲哀〉輕輕撫過所有積攢的情緒。

