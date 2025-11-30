林憶蓮登簡單生活節開唱！抱病壓軸登台 「謝謝你們包容我」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

國泰世華CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》在華山大草原上盛大展開，由街聲舞台的DJ Benn為這次的盛會開啟輕快的序幕。25組不同樂風卻同樣精彩的演出讓華山大草原呈現生活本該有的簡單氣息。

林憶蓮登「簡單生活節」開唱。（圖／Simple Life 提供）

簡單生活節今年邁入第20年，魏如萱與奇哥的「自然捲」重組成為大亮點，帶領樂迷重回青春記憶。9m88 以靈魂節拍帶動全場搖擺、火力全開，她穿著皮外套加白色短裙，演唱〈浪費時間〉與〈頭髮〉時營造出爵士的慵懶氣息，配上微風輕拂，讓觀眾完全沈浸其中。接著，首次參加簡單生活節的阿肆，以〈致珊珊來遲的你〉與〈熱愛105℃的你〉唱出年輕世代的直率心聲，鄭宜農則帶來與韓國音樂人李瀧的合作，〈寬寬仔來到祢的面前〉展現跨語言的驚喜，兩人連續演唱3首合作曲目。

廣告 廣告

戴佩妮Penny今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台。（圖／Simple Life 提供）

戴佩妮Penny今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台，從〈怎樣〉、〈簡單〉到〈原諒我就是這樣的女生〉一一唱起，帶領觀眾回顧她堅持初心的音樂軌跡，她一上台就直接說：「不要誤會我不是睡醒就來，我想要讓自己舒服一點，不然想說要光著腳丫來唱也好。」引得台下笑聲連連，唱到〈野薔薇〉時，她說：「這是我在台北第4場演出，希望今天這一場可以很輕鬆，因為我一緊張、某些程度就有點恐慌症，希望今天簡單生活節就可以簡單輕鬆，很多人在後面就在野餐躺平了看著天空。有聽到他們躺著喊謝謝、我收到了你們繼續躺。今天我比較放鬆吧！當我不顧形象開始講笑話，就是表示我很放鬆。這首歌這首歌送給、我自己，以前的我。」將現場情緒推向高潮。

睽違多時，林憶蓮終於與台灣樂迷重逢，此次演出誠意滿滿，帶來了相當於個唱的大型編制。隨著〈灰〉的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，隨即以〈枯榮〉帶領全場潛入《蓋亞》的音樂世界。近年新作一一呈現，唱罷第5首〈柿子〉，林憶蓮感性說出她心裡的感謝：「謝謝大家包容我今天至少沙啞聲音。」不管是紛擾後歸於平靜或是面對生死離別、悲歡離合，林憶蓮的歌聲彷彿帶著台下的樂迷們走過一次生命的旅程。〈太陽系〉讓人感受到彼此彷彿在同一個小宇宙裡，乘著音樂一起漫遊，最後一首〈紙飛機〉則為這場世紀重逢劃下最溫柔的句點。





更多FTNN新聞網報導

金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求

金馬62不設主持人！表演陣容出爐 頑童MJ116開場、戴佩妮演唱入圍歌曲

網紅若盈形象毀滅！拍片餵狗喝酒...嘻笑「喝醉一直吠」 網怒斥虐待：要多無知

