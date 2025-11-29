林憶蓮睽違9年來台開唱！重感冒大燒聲 一開口全場嚇爛
【緯來新聞網】超級天后回來了！林憶蓮睽違9年來台開唱，今晚（29日）第四次踏上「簡單生活節」舞台，演出舞台吸引數千人，以〈灰〉開場後，坦言：「我有點感冒、聲音沙啞，希望不會影響到大家享受。」但歌后實力不是蓋的，講話真的大燒聲，唱歌時又恢復正常，演出結束現場上百人遲遲不走，許多歌迷更是邊離場時嘴裡滿是讚嘆聲。
林憶蓮很久不見台灣歌迷。（圖／簡單生活節提供）
林憶蓮的感冒從聊天過程可見嚴重程度，但還是盡力地和等到她多年的粉絲說說話，「謝謝大家包容我沙啞聲音，我知道今天有除了台灣的朋友，還有香港、新加坡的朋友，大家都好嗎」？
提到回憶滿滿的台北，她在做13年前的專輯《蓋亞》時，「簡單生活節」創辦人Landy是很重要的推手之一，「如果沒有Landy的幫助，我想你們可能聽不到這張專輯，也可能不會有在後來金曲獎上獲得大家認同的機會，所以這份情誼我一直放在心裡」。
最後，林憶蓮相信今晚在現場的人，都能跟喜歡的人一起享受音樂，台下數千名歌迷喊著「妳」，讓她止不住笑意回應「擁有音樂是非常幸福的事情，我嗎？那我也很開心，因為你們都是我喜歡的人，還有台上的樂手、工作人員都非常感謝」，最後觀眾們狂喊「跪求到台北」，她點頭了。
魏如萱（中）合體自然捲演出。（圖／簡單生活節提供）
此外，在林憶蓮演唱前，魏如萱與過去樂團「自然捲」相隔8年驚喜合體演出，帶領樂迷重回青春記憶。魏如萱開心宣傳明年2月於台北小巨蛋開唱，門票已開賣，笑說自己能屈能伸，可以在很大或很小的舞台唱，下秒有粉絲嗨喊大巨蛋，她說：「大巨蛋太大，小巨蛋就可以。」
「簡單生活節」明晚將迎來第二場，壓軸演出是伍佰，李宗盛會擔任合作嘉賓。而這樣的歌手安排，也在活動開始前在網路上廣為討論，因為林憶蓮就這樣相隔一夜與前夫李宗盛擦身而過。
上千人擠在舞台前聽林憶蓮唱歌。（圖／簡單生活節提供）
