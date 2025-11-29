林憶蓮自爆感冒啞嗓仍動聽

金曲歌后林憶蓮、魏如萱、戴佩妮等人29日參加「2025 Simple Life 簡單生活節」。林憶蓮4度參演簡單生活節，上次來台是9年前在台北小巨蛋舉辦「Pranava 造樂者」個人演唱會，昨一開場以〈灰〉揭開序幕，隨後卻自爆日前不慎感冒導致聲音沙啞，但仍以她獨特又深情的嗓音賣力演唱，全程在水準之上，引起粉絲熱情尖叫。

林憶蓮熱情向台下樂迷打招呼，Talking橋段時，她聲音明顯沙啞，依舊跟樂迷暢聊，「我今天聲音非常啞，謝謝大家，有看到台灣、香港、新加坡的歌迷，大家都好嗎？」隨後說她很思念粉絲們，也很想台北，「尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份簡單的美好。」

廣告 廣告

戴佩妮日前憑藉電影《地母》原創歌曲〈布秧〉奪下金馬原創電影歌曲獎，昨熱唱〈一個人的行李〉、〈簡單〉、〈怎樣〉等歌曲，豈料唱到〈野薔薇〉時，發生台上擋音板突然倒下意外，甚至砸到了戴佩妮的右手，她當場尖叫，並馬上關心身後的樂手們，「你們還好嗎？趕快檢查有沒有受傷？」十分暖心。

47歲的戴佩妮唱完後幽默說，「活到快50歲了，第一次遇到這種事」，問台下粉絲：「行天宮在哪？我要去收一下驚。」還檢查了一下手臂的傷勢，確定沒有大礙，繼續演出，「幸好我長得不夠高，沒被砸到頭」，她也提到上台容易緊張、有恐慌症，昨穿著寬鬆服飾、球鞋，讓心情輕鬆好好享受舞台。

戴佩妮演唱最後一首歌曲〈雙生火焰〉，表示最近很常唱這首歌，興奮預告12月會有好消息釋出，似乎暗示即將舉辦演唱會。

簡單生活節邁入20周年，「自然捲」成員魏如萱（娃娃）與奇哥相隔8年再度重組演出。娃娃昨開心宣傳將在明年2月於台北小巨蛋開唱，門票已開賣，笑說她能屈能伸，可以在很大或小的舞台唱，下秒有粉絲嗨喊大巨蛋，她則笑說：「大巨蛋太大，小巨蛋就可以。」