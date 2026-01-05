林憶蓮跨年演出驚喜寵粉 近距離暖唱〈至少還有你〉

林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」日前重返深圳舉行，她動情表示：「場館裡面的感覺，好像這個就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起。我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」

從〈不必在乎我是誰〉的深切悵惘，到〈至少還有你〉的執手相伴，40年來的金曲串聯起不同時代共同的情感脈絡。而當晚的最高潮莫過於跨年倒數，林憶蓮帶來全新編曲的〈歸零〉，別具意義。

在這辭舊迎新的特別時刻，林憶蓮表示：「無論你今天是一個來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」

林憶蓮搭乘飛船花車環場。（圖／索尼音樂提供）

深圳場還特別增設了「花車環場」環節，當〈纖維〉的餘音還未散盡，隨著〈遠走高飛〉的前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的飛船花車，沿著內場航道徐徐航行，她接連唱起〈詞不達意〉和〈至少還有你〉，與歌迷拉近距離。

而1月3日的最終場相較於跨年場的盛大儀式，更像一場知己相逢的私密對話。安可環節，林憶蓮特別選唱〈最好的事〉、〈自製空間〉、〈沒結果〉及〈再見悲哀〉四首精心挑選的作品，以歌聲勾起樂迷心中的迴響。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導