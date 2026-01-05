林憶蓮迎新年獻驚喜 近距離寵粉「私密對話」

林憶蓮的巡演回到最初場地深圳。（圖／索尼音樂提供）

林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」自2025年初春從深圳出發，跨年夜重返起點，對於作為終章的特別「迴響」，林憶蓮動情地表示：「場館裡面的感覺，好像這個就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起，我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」

從〈不必在乎我是誰〉的深切悵惘，到〈至少還有你〉的執手相伴，四十年金曲串聯起不同時代共同的情感脈絡。而當晚的最高潮，莫過於定格在零點倒數萬眾屏息的新年鐘聲敲響，林憶蓮以一曲全新編曲的〈歸零〉叩響2026年的大門，「無論你今天是一個人來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」

林憶蓮增設花車環場環節。（圖／索尼音樂提供）

尤為動人的是，深圳收官站特別增設了「花車環場」環節，這也是此次巡演中首次出現的特別設計，隨著〈遠走高飛〉的前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航道徐徐航行，去往每一個角落，她不再只是舞台中央的焦點，而是以最近的距離，走向看台上每一雙揮動的手、每一張明亮的笑顏。

而2026年1月3日的終章場，則是獻給所有守候至最後之人的深情禮物，相較於跨年場的盛大儀式，這一夜更像一場知己相逢的私密對話。安可環節，林憶蓮特別選唱最為珍貴的音樂禮物，〈最好的事〉、〈自製空間〉、〈沒結果〉及〈再見悲哀〉四首精心挑選的作品，每一首都承載著獨屬於這一夜的重量。

