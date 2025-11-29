林憶蓮隔9年來台感冒聲音沙啞 一開口全場起雞皮疙瘩

林憶蓮暌違9年再度來台開唱，29日現身「2025 Simple Life 簡單生活節」演出。（Simple Life簡單生活節提供）

金曲歌后林憶蓮、魏如萱、戴佩妮等人29日參加「2025 Simple Life 簡單生活節」開唱。林憶蓮4度參演簡單生活節，上次來台是9年前在台北小巨蛋舉辦「Pranava 造樂者」個人演唱會，今晚一開場以〈灰〉揭開序幕，隨後卻自爆日前不慎感冒導致聲音沙啞，但仍以她獨特又深情的嗓音賣力演唱，全程在水準之上，引起粉絲熱情尖叫。

林憶蓮熱情向台下樂迷打招呼，talking橋段時，她聲音明顯沙啞，依舊跟樂迷暢聊，「我今天聲音非常啞，謝謝大家，有看到台灣、香港、新加坡的歌迷，大家都好嗎？」隨後說她很思念粉絲們，也很想台北，「尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份簡單的美好。」

唱到第五首〈柿子〉，林憶蓮感性說出她心裡的感謝，提到製作《蓋亞》這張專輯是一個很大的衝動，「當時我的公司只有我跟另外一個同事在做，到後來真的不行就找了我的好朋友Landy，讓他先聽了《蓋亞》專輯，他二話不說就扛起了這張專輯企劃工作，聯繫了所有他覺得應該聽的這張專輯的人、樂評、文化圈的朋友，甚至後來甚至後來我們簽給了環球公司發行蓋亞的這張專輯。在這個很漫長的過程中如果沒有Landy的幫助，我想你們可能聽不到這張專輯，也可能不會有在後來金曲獎上獲得大家認同的這個機會，所以這份情誼我一直放在心裡。」她隨後獻唱〈歸零〉、〈纖維〉，為演出畫下完美句點。

