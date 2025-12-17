林懷民攜手幾米、FOCASA馬戲大作 農曆馬年春節台中登場

《幾米男孩的100次勇敢》是林懷民與FOCASA合作的馬戲作品。（FOCASA提供）

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的「FOCASA幾米馬戲樂園」，2025年曾在台南及高雄上演，為超過5萬名親子觀眾留下難以忘懷的繽紛記憶！農曆馬年春節，台中登場的大秀《幾米男孩的100次勇敢》將於台中圓滿戶外劇場上演，總計6天近3萬張票，即日起開售，林懷民表示：「香港、台中朋友的熱情讓我和FOCASA的朋友十分驚喜！一定會好好演出，讓每一位觀眾開心！」

FOCASA曾在2024年於台中文心森林公園，盛大舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日吸引約9萬人次，締造夏日親子藝文慶典。2026盛事再臨，這次是1座限定6天的馬戲主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，大年初三至初五再加228連假，共6天於台中文心森林公園熱鬧綻放。

《幾米男孩的100次勇敢》台中演出資訊。（FOCASA提供）

《幾米男孩的100次勇敢》將於聚集5千觀眾的圓滿戶外劇場上演，這是林懷民聯手FOCASA將幾米繪本角色搬上舞台，結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出。這場華麗相遇的劇目曾於2025年在台南、高雄演出，加上明年春天將遠赴香港藝術節登台，累計39場全部完售，總計逾5萬名親子觀眾觀賞，逐漸成為最夢幻美好的集體記憶。

2026年2月19日至2月21日，以及228連假2月27日至3月1日，共6日於台中市戶外圓滿劇場暨文心森林公園舉行。即日起至1月4日，至TIXFUN購票享85折早鳥優惠。

