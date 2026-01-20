林懷民退休又出山！為《幾米男孩》化身網購狂 聽歐吉桑喊「水啦」比得獎還爽

《幾米男孩的100次勇敢》逗趣的小丑讓全場氣氛沸騰。FOCASA馬戲團提供

由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團三強聯手打造的跨界演出《幾米男孩的100次勇敢》，在2025年橫掃南台灣吸引超過5萬人次後，今（20日）宣布將於2026年馬年春節及二二八連假強勢登陸台中圓滿戶外劇場。林懷民與FOCASA團長林智偉率領演員群出席記者會，一向低調的幾米雖未現身，仍特別託人送上2026年曆，預祝這場結合詩意與特技的「金馬年」巡演順利啟航。

影壇與藝壇大師攜手 林懷民笑談「耍廢計畫」被馬戲打亂

自2019年從雲門退休的林懷民，原本打算過著「耍廢」生活，卻意外被馬戲的魅力勾引出山。林懷民坦言，自己生活能力尚在建立中，連卡片被盜刷都不知所措，卻為了《幾米男孩的100次勇敢》化身「網購專家」，親自上網搜羅道具。

廣告 廣告

他透露片中盲女穿戴的紅背帶，是他花了半個月在網路掃貨，才搶到全網最後一條。林懷民感性表示，過去他習慣看《紐約時報》的舞評，但在台南演出時聽到歐吉桑大喊「水啦」，才讓他真正體會到讓全民都能看懂藝術的純粹快樂。

林懷民（右）與FOCASA馬戲團團長林智偉（左）今（20）日出席《幾米男孩的100次勇敢》巡迴記者會。FOCASA馬戲團提供

幾米大方獻出所有繪本 「100次勇敢」獻給所有人

幾米對此作的投入程度令工作夥伴深受感動。他不僅大方攤開所有繪本任由林懷民挑選，去年在南台灣巡演期間更四度南下為演員打氣。

幾米謙虛表示自己已屆退休年齡，很高興還能為社會做點事。這部關於成長與夢想的馬戲作品，幾米將其定義為「獻給所有人」，希望透過繪本中充滿魔力的角色，給予觀眾跨越挫折的力量。

《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作。FOCASA馬戲團提供

勇登十層椅塔挑戰極限 全場淚水與笑聲交織

演出亮點圍繞在主角「幾米男孩」如何克服恐懼。當他失敗想放棄時，全場觀眾會隨小丑高喊「加油」；當他最終爬上十張椅子疊起的高塔，現場歡呼與掌聲不斷，許多家長與小孩更因此流下感動淚水。林懷民透露，台南與高雄演出時常有家長三刷、四刷，甚至有小孩看完表演步出帳篷就開始翻筋斗，展現出藝術對肢體與心靈的直接啟發。

2026年度巡演計畫公開 台中馬戲樂園年初三開張

FOCASA團長林智偉同步公開2026年台港巡演地圖，預計演出40場、釋出8萬個席次。首波活動將結合台中文心森林公園，打造為期6天的「幾米馬戲樂園」文化嘉年華。

除了市集與遊逛外，主秀《幾米男孩的100次勇敢》將在大年初三至初五（2月19日至21日）及二二八連假登場。後續巡演將於3月前進香港，7、8月回師台北，10月起巡經澎湖、台南、雲林及高雄，陪伴影迷與讀者共度精彩的馬年。



回到原文

更多鏡報報導

《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝

曾敬驊金馬獎座放神明桌！自爆過年打麻將六親不認 透露最愛年菜是這道

專訪／試鏡遭無視趕走！林怡婷陷容貌焦慮 男團成員林毓家不怕醜：出門頭髮都不抓

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡