林懷民退休耍廢信用卡被盜刷 為《幾米男孩》成網購專家

林懷民（前）透過《幾米男孩的100次勇敢》帶給無數親子開心回憶。FOCASA馬戲團提供



林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》大年初三至初五（2╱19至2╱21）及二二八連假（2╱27至3╱1）將在台中圓滿戶外劇場再度登場，林懷民今（1╱20）與FOCASA團長林智偉率演員出席巡迴記者會，談到與該劇的緣分，自2019年從雲門退休下來的他笑說：「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」

78歲的林懷民坦言還沒建立起生活能力，信用卡被盜用也不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是他花大把時間在網路搜來，光是盲女的紅背帶就找了半個月，搶到最後僅剩的1個。

《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作。FOCASA馬戲團提供

《幾米男孩的100次勇敢》去年在台南及高雄演出，為超過5萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶，林懷民說一直想做一個作品，讓每1個人都看得懂，沒想到竟在馬戲完成夢想，「台南、高雄的演出很多親子觀眾。有小孩看完表演，走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷」。更分享聽到最棒的舞評是台南演出時，身後1個歐吉桑用台語喊出：「X～水啦！」這跟從前獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚是完全不同的心情。

而幾米對這齣作品的投入也讓林懷民格外感動，他把所有繪本攤出來，任由林懷民選用，幾乎足不出戶的幾米，去年在台南、高雄演出期間4度南下為演員打氣，幾米認為自己也到了退休的年齡，「很高興我還可以再做一些事」。

2026年《幾米男孩的100次勇敢》將橫跨台灣與香港共 40場演出，巡演自農曆過年在台中揭開序幕，接著3月前進香港，7月台北北藝中心、8月台北城市舞台、10月澎湖和台南及雲林、11月高雄，陪伴觀眾走過整整一年的歡樂時光，購票可洽TixFun及Klook售票系統。

