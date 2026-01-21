林懷民退休6年再出山！ 自曝沒生活能力 竟「因一事」成網購專家

四季線上／陳軒泓 報導

林懷民、幾米、FOCASA 馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》2025 年在台南及高雄演出，為超過 5 萬名親子觀眾留下難忘的夢幻回憶，今年農曆馬年春節及二二八連假將在台中圓滿戶外劇場再度登場，共計 6 場演出期待再掀熱潮，而談及此作，林懷民則分享這是一個莫名其妙的緣分。

《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民、幾米、FOCASA 馬戲團跨界合作（照片提供：FOCASA 馬戲團）

自 2019 年從雲門退休下來，林懷民笑說：「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」他坦言自己還沒建立起生活能力，像是卡片被盜用不曉得該怎麼處理，但為了這齣劇，他竟成為網購專家，角色所需的道具，有許多都是他花大把時間在網路搜來，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。

林懷民（右）與 FOCASA 馬戲團團長林智偉出席記者會（照片提供：FOCASA 馬戲團）

林懷民說，他一直想做一個作品，讓每一個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。他笑說：「台南、高雄的演出很多親子觀眾。有小孩看完表演，走出帳篷，就開始翻筋斗。有些父母帶小孩三刷、四刷。」更樂得分享，他人生聽到最棒的舞評，是台南演出時，聽到身後一個歐吉桑用閩南話喊出：「X～水啦！」現場體會到觀眾的快樂，跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。

幾乎足不出戶的幾米，去年在台南，高雄演出期間，四度南下，去為演員打氣。幾米認為自己也到了退休的年齡，「很高興我還可以再做一些事。」他的繪本常題獻給朋友，這回《幾米男孩的100次勇敢》，幾米直說：「獻給所有人！」

林懷民笑言為此齣戲變成購物專家（照片提供：FOCASA 馬戲團）

