林懷民驚曝信用卡遭盜刷！退休六年收到「最棒的舞評」

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》將於今年春節及二二八連假在台中圓滿戶外劇場登場，林懷民今（20）日受訪時感慨分享，自2019年從雲門退休下來，「最想做的事情是耍廢，沒想到機緣巧合下又意外出山。」

林懷民笑說，一直有個夢想是開很大間的咖啡廳，讓FOCASA副團長陳冠廷每天來耍馬戲、收小費。過去在雲門舞集的作品雖然獲得不少國際媒體稱讚，但他認為被民眾讚賞才是最棒的舞評，先前《幾米男孩的100次勇敢》在台南演出時，他聽到身後一個歐吉桑用閩南話喊出：「X！水啦！」讓他激動又感動地說：「大家開心我就開心！」

《幾米男孩的100次勇敢》將於台中登場。（圖／FOCASA提供）

此外，《幾米男孩的100次勇敢》也讓林懷民接觸過沒碰過的事，像是他親自上網買角色所需的道具，自豪現在是網購專家，像是盲女的紅背帶，大概找了半個月，搶到最後僅剩的一個。不過他先前遇到信用卡被盜刷，一度不曉得該怎麼辦，便照著客服指示處理，成了意外插曲。

林智偉也沒想到該劇能走到這麼多地方，傳統馬戲帳篷是圓形場地，移動費時費力，此次將其做成鏡框式舞台方便移動。他感慨，現在劇團不好生存，《幾米男孩的100次勇敢》有如此成績感到相當開心及感激，「希望作品未來能演到一百場」。

FOCASA馬戲團將各種雜耍融入《幾米男孩的100次勇敢》，圖為FOCASA副團長陳冠廷。（圖／FOCASA提供）

記者會上，林智偉也宣布《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡演行程，將橫跨台灣與香港共40場演出，總計八萬席次，巡演將自農曆過年在台中揭開序幕，接著於三月前進香港，七月在台北北藝中心、八月在台北城市舞台；十月到澎湖、台南及雲林、11月到高雄，陪伴觀眾走過整整一年的歡樂時光。

首波上演的2026台中FOCASA幾米馬戲樂園將在台中文心森林公園，打造一座限定六天的主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，《幾米男孩的100次勇敢》於大年初三至初五（2/19至2/21）及二二八連假（2/27-3/1）在圓滿劇場上演，購票資訊請洽TixFun及Klook售票系統。