林懷民、幾米聯手馬戲團香港秒殺39場！ 《幾米男孩的100次勇敢》春節限定台中

林懷民與FOCASA合作的馬戲作品《幾米男孩的一百次勇敢》。FOCASA提供

由雲門舞集創辦人林懷民、知名繪本作家幾米，以及FOCASA馬戲團跨界合作的「FOCASA幾米馬戲樂園」，即將在2026年農曆馬年春節期間於台中圓滿戶外劇場盛大上演《幾米男孩的100次勇敢》。

這場大型跨界演出曾在2025年於台南、高雄造成轟動，吸引超過5萬名親子觀眾觀賞，明年春天香港預售票更已秒殺至39場完售，證明其驚人魅力。

席捲兩地逾5萬人次 台中場連演6天預計再創紀錄

「FOCASA 幾米馬戲樂園」結合了馬戲、舞蹈、音樂與投影的華麗元素，將幾米筆下充滿童趣的角色搬上舞台。這次台中演出，總計將在圓滿戶外劇場舉行6天，釋出近3萬張票，

廣告 廣告

林懷民對港台觀眾的熱情感到驚喜，他表示：「香港、台中朋友的熱情讓我和FOCASA 的朋友十分驚喜！一定會好好演出，讓每一位觀眾開心！」

林懷民與FOCASA合作的馬戲作品《幾米男孩的一百次勇敢》。FOCASA提供

限定6天文化嘉年華 春節大年初三開跑

這次的演出不只是單純的馬戲表演，更是結合藝術、市集、遊逛與節慶的「文化嘉年華」。FOCASA馬戲團曾在2024年於台中文心森林公園舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日就吸引了約9萬人次，這次的限定馬戲主題樂園重臨台中，將再次創造夢幻美好的集體記憶。「FOCASA幾米馬戲樂園」將於2026年2月19日（年初三）至2月21日（年初五），以及228連假2月27日至3月1日於台中市戶外圓滿劇場暨文心森林公園舉行。購票資訊：即日起至1月4日，至TIXFUN購票享85折早鳥優惠。



回到原文

更多鏡報報導

《自殺通告》被以「危害國安」為由遭港禁演 導演周冠威發聲：「限制我，更想去創作！」

蕭敬騰岳父林光寧追思會日期確定！ Summer含淚曝老爸「胡鬧」生前遺憾

Google插畫家也來拍電影！ 《聖誕五告讚》5大故事橫跨北極、日本藏彩蛋