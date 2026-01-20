林懷民、幾米跨界合作 FOCASA馬戲團2026巡迴首站台中

FOCASA馬戲團開場演出劇照。

▲FOCASA馬戲團開場演出劇照。

FOCASA馬戲團今（20）日在台北舉辦《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡迴演出記者會，正式宣布以台中作為全台巡迴第一站。台中市政府受邀出席，與雲門舞集創辦人林懷民、繪本藝術家幾米一同見證這齣結合馬戲、舞蹈與視覺藝術的跨界鉅作，為2026年巡演揭開序幕。

台中市政府文化局表示，市府於2024年曾邀請FOCASA馬戲團進駐文心森林公園舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日活動吸引約9萬人次參與，成功打造深受親子喜愛的城市藝文盛事，也展現表演藝術與公共空間結合的豐沛能量。延續良好合作基礎，FOCASA馬戲團將2026年巡迴首演留給台中，預計於2月再度攜手市府，在文心森林公園共同推出「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，深化城市與表演藝術的連結。

導演林懷民表示，《幾米男孩的100次勇敢》「要讓每個觀眾看得開心！」該作品於2025年演出39場全數完售，吸引近5萬人次觀賞，獲得熱烈迴響。2026年將展開更大規模巡迴，首站選在台中圓滿戶外劇場，演出時間為2月19日（初三）至21日（初五），以及2月27日（五）至3月1日（日），共計6日，即日起開放購票，民眾可透過TIXFUN及KLOOK售票平台購票，並提供兒童票5折與青年席位優惠。