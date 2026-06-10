林承緯改變警察宣導官樣文化 北市金吾獎、模範警察雙料肯定

榮獲今年金吾獎「犯罪預防類」肯定，並獲選「台北市模範公務人員」的警察大隊經濟組組長林承緯，以活潑短片翻轉防詐。(記者劉慶侯攝)

〔記者劉慶侯／台北報導〕榮獲今年金吾獎「犯罪預防類」肯定，並獲選「台北市模範公務人員」的警察大隊經濟組組長林承緯，是成功將警察官樣文宣進行改造，邀請帥哥靚妹警、網紅、球星等入鏡，利用生動活潑的短片手法，吸引民眾關注觀賞，成功導入警方防詐、法律小常識，並影響到全國警察單位競相仿效的幕後重要推手。

接過獎座，林承緯笑得靦腆，那神情不像個組長，倒像剛幫民眾解決一樁麻煩事的鄰家大哥哥。對這位刑警大隊經濟組長來說，與其說是榮耀，不如說是一個清晰的訊號，他那些「不官樣」的做法，真的走進人心裡了。

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時間拉回8年前，網路上的趣味短片風生水起，林承緯卻在警察制式的宣導文宣裡，看見一道深深的鴻溝。他心想，與其讓民眾對防詐資訊視而不見，不如讓宣導本身變得「好看」起來。他做了一個在當時堪稱大膽的決定：找來帥氣、亮眼的年輕員警當演員，用3、5分鐘的小故事，把生硬的法律常識和防詐觀念，像糖一樣融進影片裡。

後來，他更進一步邀請網紅、廣告明星、職棒球星義務入鏡，一支支短片在網路上發酵，不只一般民眾買單，更在全國警界掀起一股「活潑宣導」的模仿風潮。

這股想讓改變發生的動力，源自他在派出所第一線，親眼見過太多心碎的瞬間。他曾目睹一位長輩走進派出所報案，才知道畢生積蓄已被騙光。被害人不敢讓家人知道，回家只能抱著寵物無聲掉淚。那一幕深深烙印在林承緯心底。

他體悟到，詐騙帶走的從來不只是帳戶裡的數字，它還可能連帶抽走一個人的尊嚴、自信，以及繼續面對生活的勇氣。就是這份疼惜，讓他深信：最好的犯罪預防，不是在案件發生後奮力偵破，而是從源頭就努力讓每一個人，都不要成為下一個受害者。

這股信念，推著他從「內容改造」走向「制度對抗」。當肩負起市府跨局處「打詐小組」的核心任務時，林承緯的舞臺更大了。他主導建置AI自動偵測涉詐廣告的機制，整合資訊局、法務局等單位，讓地方政府不再只能被動等待平臺處理。從自動蒐證、通報、送達到裁罰，他打通一道道流程關卡，把防詐戰線，硬是往前推到詐騙廣告剛露頭的那一刻。

成果是具體的。114年，北市成功下架近3萬則涉詐廣告，更對Meta Platforms, Inc.開出250萬元罰鍰，成為全國唯一完成實質裁罰的地方政府。115年，腳步未停，持續蒐報超過16000件詐騙廣告。在他統籌下，北市的打詐成績連續兩次拿下警政署評核六都第1名。

從一個不忍被害人眼淚的年輕所長，到一位用創意與制度編織防護網的模範公務員，林承緯用行動證明，公部門的力量，可以很柔軟，也可以很堅定。他讓防詐知識像空氣一樣自然地滲透進日常，只為了一個簡單的心願：讓遺憾，停留在發生之前。

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