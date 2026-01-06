林挺輝入選教部「玉山青年學者」 中原大學第一人

中原大學首次有教授通過「玉山青年學者」，為該校研究與教學增添實力。(中原大學提供)

教育部自2018年起推動「玉山學者計畫」，延攬國際優秀人才，提升高教研究競爭力，中原大學114年下半年申請通過，該校生物科技學系新聘副教授、同時也是該校校友的林挺輝獲教育部核定通過「玉山青年學者」，是中原大學首位入選者。

中原大學表示，「玉山青年學者」為「玉山學者計畫」重要類別之一，每年申請件數多，競爭激烈，私立一般大學能獲核定通過實屬不易。林挺輝副教授過去5年在國際知名學研機構美國斯克利普斯研究所(Scripps Research)進行博士後研究，參與多項新興病毒如SARS-CoV-2、H5N1流感中和抗體與病毒受體辨識機制的研究，具有強大的研究與轉譯應用能量，他的加入，將有助於中原大學鏈結Scripps Research。

中原大學表示，林挺輝副教授的專長與學校推動跨領域生醫創新、國際學術合作及社會影響力研究的目標高度契合，在新興傳染病、疫苗設計與結構生物學等面向將補強現有的生命科學研究實力，提升整體發展潛力。同時，為因應新興傳染病快速擴散的全球挑戰，林挺輝也將與生科系教師合作開設相關課程，透過教學實務創新與精進的方式，強化新興傳染病研發人才的培育。