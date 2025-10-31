林政賢籲桃園捷運早日開放Apple Pay快速交通卡 提升通行效率
桃園市議會今(31)日進行桃園航空城股份有限公司及桃園大眾捷運股份有限公司工作報告，國民黨籍市議員林政賢就Apple Pay快速交通卡、桃捷公司營收、航空城公司招商、亞矽創案等議題提出質詢。
林政賢指出，台中捷運於10月23日正式啟用Apple Pay「快速交通卡」服務，台北捷運公司也宣布將於明(115)年7月上線。民眾僅需使用手機感應即可進出閘門，無需解鎖或開啟App，大幅提升通行效率。桃園作為國門之都，旅客與通勤族眾多，呼籲桃捷應儘速導入快速交通卡功能，提升交通便捷性與智慧化程度。
針對桃捷營運狀況，林政賢表示，桃捷累積虧損達37.06億元，去(113)年截至9月借款4.6億元，今年1至8月淨利達6億1975萬元，顯示營運已有改善，期望能持續強化財務體質，朝永續經營邁進。
此外，林政賢也關心桃園航空城公司招商進度，關切與中央資源如桃園機場第三航廈及自由貿易港區之整合情形是否順利，以確保航空城整體開發效益最大化。針對「亞矽創案」，林政賢則指出，市府原規劃推動該項計畫，惟因合約終止及解除契約，相關費用高達1.8億元，期盼市府與桃捷能妥善規劃、透明公開，避免再度重蹈覆轍，並有效帶動A19地區產業與經濟發展。
