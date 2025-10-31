林政賢籲桃園捷運早日開放Apple Pay快速交通卡 提升通行效率

台中市議員吳瓊華肯定台中捷運日前正式啟用ApplePay「快速交通卡」服務，成為全台首座支援此功能的捷運系統，展現台中在智慧交通發展上的領先地位。她表示，這項創新服務讓「你的iPhone和AppleWatch就是你的中捷車票」，民眾搭乘捷運可享受真正免解鎖、免驗證的「秒通關」體驗，兼具效率與便利，讓市民更貼近智慧交通生活。然而，吳瓊華也提到（見圖），在最新完成的捷運進出站通道上，目前僅有一個專屬通道可供ApplePay及信用卡等多元支付方式進站。建議交通局長應思考進一步擴充，「除了在無障礙通道設置多元支付，也應該朝全面化方向努力」，讓每個進出站通道都能支援多元支付，與國際大城市的軌道交通系統看齊。對此，交通局長葉昭甫回應表示，台中捷運成為全台第一個支援ApplePay「快 ...

台灣新生報 ・ 1 天前