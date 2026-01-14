林昀儒奪冠「沒直播、少報導」 中國媒體忍不住酸央視：風度在哪？

林昀儒在WTT杜哈站封王，敲響中國桌球警鐘。（翻攝自林昀儒、WTT IG）

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒，在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽強勢封王，睽違798天再次捧起WTT男單金盃，中國卻在此役寫下自2014年以來最差戰績。中國官媒央視體育頻道（CCTV5）雖然擁有轉播權，卻未直播男單決賽，也刻意淡化林昀儒奪冠相關報導，連中國自媒體「跟著老李看世界」也看不下去，透過網易網批評：「輸贏本屬正常，但CCTV，你的風度在哪？」

林昀儒此站冠軍含金量極高，先是在四強賽歷經7局大戰，扳倒大魔王等級的張本智和，決賽更是「直落四」擊敗南韓名將張禹珍；反觀中國派出林詩棟、梁靖崑、周啟豪、向鵬等6人出征，最終僅林詩棟闖入四強，卻被張禹珍擊敗，中國體育媒體紛紛呼籲敲響警鐘，認為林昀儒的強勢回歸將成為中國男隊「21世紀以來的最大危機」。

中國球迷發現，央視體育頻道並未直播杜哈冠軍賽，林昀儒對決張禹珍的精彩表現遭到冷處理，被自媒體形容「既不直播，也很少報導」，就連林昀儒四強賽對上張本智和，也沒有直播，質疑難道是因為林昀儒來自「台北」，並反諷：「不是說兩岸一家親嗎？」台灣網友則幽默回應：「他國事務不關心很正常。」「不是中國人不用關注。」





