林昀儒奪男單冠軍 謝淑薇摘首冠

記者謝承宏／綜合報導

我國桌球好手林昀儒與網球名將謝淑薇近日分別在WTT杜哈冠軍賽及WTA布里斯本網球賽中雙雙拿下冠軍，表現亮眼；總統賴清德昨日也在臉書限時動態發文表達祝賀，肯定2位選手的優異成績，並感謝他們為國爭光。

「桌球一哥」終結798天「冠軍荒」

「桌球一哥」林昀儒昨日在杜哈舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽決賽中，以直落四（11比7、11比9、11比9、13比11）擊敗韓國好手張禹珍，摘下生摘下生涯第2座WTT「冠軍賽」男單冠軍，也終結長達798天的「冠軍荒」。林昀儒賽後表示：「相隔這麼久再奪冠真的很開心，也算是對自己的肯定，希望今年能愈來愈好。」

「百搭天后」40歲首戰即封后

同樣傳來捷報的還有剛滿40歲的謝淑薇，與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在WTA 500等級布里斯本網球賽中，以6比2、6比1擊敗對手，摘下合作以來首座冠軍。這也是謝淑薇職涯中與第10位搭檔合作奪冠，再度擦亮「百搭天后」封號。

賴總統在社群限時動態貼出2位選手獲勝畫面，寫下：「恭喜昀儒拿下WTT杜哈站冠軍！恭喜淑薇拿下WTA布里斯本站雙打冠軍！」表示2人是我國體育驕傲，期待在接下來的賽事中持續有優異表現，代表我國在國際舞臺發光。

「桌球一哥」林昀儒昨日在杜哈舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽，摘下生涯第2座WTT男單冠軍。（取自WTT Flickr）

謝淑薇（右）與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在WTA 500等級布里斯本網球賽中，摘下合作以來首座冠軍。（達志影像／路透社資料照片）