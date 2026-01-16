林昀儒才剛奪冠軍！驚傳突發高燒 退WTT杜哈球星賽

林昀儒原定出戰WTT杜哈球星挑戰賽，不過他卻突然傳出發高燒的狀況，最終只能選擇退賽。（翻攝自林昀儒IG）

台灣桌球一哥林昀儒日前才剛奪下WTT多哈冠軍賽男單冠軍，目前正處於整體顛峰狀態，沒想到今（16）日晚間原定出戰WTT杜哈球星挑戰賽，不過他卻突然傳出發高燒的狀況，最終只能選擇退賽，讓中國對手温瑞博直接晉級下輪比賽。

林昀儒去年受到傷勢所苦，表現不太理想，所幸在經過一段時間的調整後，狀態及手感也逐漸回到顛峰，他在WTT杜哈冠軍賽重新找回火燙手感，一路過關斬將闖進男單總決賽，最終以4比0擊敗韓國選手張禹珍，距離上一次奪下WTT冠軍賽男單冠軍已是798天前。

林昀儒賽後謙虛表示，真的完全沒有想到可以拿到冠軍，從第一場比賽開始，就照著自己的想法盡全力去拚，盡情去享受比賽，很開心可以打到最後，再能拿到冠軍也是對自己的一種肯定。

林昀儒剛奪下冠軍後，接著挑戰WTT杜哈球星挑戰賽，不過他在這場比賽開始前，傳出他疑似感染流感的症狀，突然發高燒、肌肉痠痛等等，最終因身體不適只好退出比賽，中國對手温瑞博也因此直接晉級16強。

