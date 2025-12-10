林昀儒挺進WTT年終賽男單8強！帶傷又染流感...4：2逆轉杜達

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（10）日在WTT年終賽男單強勢亮相，面對老對手、德國名將杜達（BenediktDuda），在帶著肩傷、腳踝傷勢，甚至剛確診A流的狀態下仍全力拚戰，最終以4比2完成逆轉，挺進8強。

林昀儒目前世界排名第13位，此役面對世界第12的杜達，開局陷入苦戰，前3局以1比2落後。不過他展現頂尖選手的穩定度與抗壓性，連追3局強勢翻盤，總計鏖戰約1小時拿下勝利。這也是他繼2022年後再度晉級年終賽8強，也是生涯第3度擊敗杜達。

本屆WTT年終賽在香港舉行，僅設男單、女單與混雙3個項目，單打採年度積分前16名才能參賽，並以單淘汰、7局4勝制決勝負。林昀儒成功晉級後受訪表示：「年終賽有各國好手，非常開心能晉級，也希望自己能更敢拚，贏得下一場比賽。」

