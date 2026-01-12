林昀儒擊敗南韓張禹珍 睽違798天再奪WTT男單冠軍

開局雖然0比3劣勢，但「小林同學」林昀儒很快打出一波4比1的攻勢，而且曾一度連拿6分，以11比7先下一城；第2局同樣一度落居下風，在經歷3度平手後，用招牌反手擰拉，迫使對手回球出檯。

林昀儒再以11比9、連拿2局。

在杜哈舉行的WTT冠軍賽，單打世界排名第13的林昀儒，接連擊敗德國好手澳恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），和世界第8的日本新星松島輝空；4強戰更是在7局大戰，擊敗日本一哥張本智和，睽違兩年再度殺進決賽。

第3局小林同學繼續倒吃甘蔗，以11比9取得局數聽牌優勢。

儘管南韓對手張禹珍在第4局頑強抵抗，甚至一度取得領先，但林昀儒展現冷靜特質，在9比9平手時，關鍵分大膽變線，逼出冠軍點；雖然被對手追到兩度平手，最終林昀儒利用對手回球掛網，以13比11鎖定勝利。

林昀儒去（2025）年在WTT倫敦球星挑戰賽，打下混雙冠軍，但前一次男單登頂已經要回溯到2023年底，WTT法蘭克福冠軍賽；此次相隔798天，總算終結單打冠軍荒，本週世界排名也將回升到世界前10。