林昀儒杜哈封王重返世界前10 本週續戰球星挑戰賽

（記者石耀宇／綜合報導）台灣男子桌球好手林昀儒上週在卡達杜哈舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽中以直落四完勝韓國選手張禹珍，奪下久違的男單金盃，這也是他繼2023年法蘭克福冠軍賽後再度在此級別賽事封王，終結798天冠軍荒。

圖／台灣男子桌球好手林昀儒。（資料照）

此戰林昀儒僅用約41分鐘便以11-7、11-9、11-9、13-11直落四擊退對手，展現絕佳狀態，也為新賽季開出紅盤。賽後林昀儒表示，他這次的冠軍是對努力的肯定，也增添了未來征戰的信心。

廣告 廣告

憑藉這座WTT冠軍賽金盃所帶來的1000積分效果，林昀儒在最新世界排名中從原本第13名竄升至第9名，重新進入世界前十，成為國際桌壇中穩居頂尖的台灣選手之一。此輪排名重塑也受到國際桌球圈關注。

本週林昀儒將續留杜哈參加等級略低於冠軍賽的WTT杜哈球星挑戰賽，除男單項目外，他也將與「學姐」鄭怡靜攜手出戰混雙比賽。兩人在2025年合拍的混雙項目中曾取得良好戰績，包括在WTT倫敦球星挑戰賽奪下冠軍，顯示雙方搭配默契不容小覷。

目前林昀儒與鄭怡靜的混雙世界排名高居第八，球迷與專家普遍對這對黃金組合寄予厚望。據鄭佳奇表示，鄭怡靜雖然身上仍有些微傷勢，但透過留在杜哈持續訓練，狀態正在逐步回升，預期在混雙和女單兩條戰線都能有機會交出佳績。

林昀儒教練王翊澤也指出，目前主要是專心備戰接下來的賽事，希望能把手感延續到球星挑戰賽中，為新年再添好消息。

隨著WTT系列賽在杜哈的賽事接續進行，世界桌球職業大聯盟也將於1月13日起舉辦球星挑戰賽，吸引包括林昀儒在內的多名世界級選手參賽，球迷關注度持續升高。

更多引新聞報導

藍心湄、邱瓈寬低調弔唁曹西平 身形明顯消瘦引關注

知名女星晚景淒涼！未婚生子後沉淪阿公店陪酒 靠撿回收度日惹鼻酸

