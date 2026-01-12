林昀儒桌球男單奪冠 直落四擊敗南韓張禹珍

台灣桌球好手林昀儒。（ 翻攝WTT FB）





24歲的林昀儒目前世界排名第13，去年在WTT賽場已收下混雙1金1銀及男雙銀牌，但男單冠軍一直未能入袋，上一次奪冠已是2023年11月的法蘭克福冠軍賽。此役對決世界第18的張禹珍，林昀儒從首局起就展現侵略性，反手擰拉與正手主動進攻頻頻奏效，多次在比分落後情況下冷靜追分。

比賽關鍵在於林昀儒的穩定度與接發球表現，無論對手發長或變速，他都能精準回擊，前三局皆在關鍵時刻拉開差距。第4局雙方纏鬥至延長局面，林昀儒在11比11後把握住對手回球偏短的機會果斷進攻，隨後逼出失誤，替比賽畫下句點。





賽後林昀儒坦言，這是自己今年的首場賽事，只是專注把每一分打好，完全沒有想過可以奪冠，如今能夠笑到最後感到非常開心。他也表示，久違再拿男單冠軍，對自己是一種鼓勵，希望能藉此讓新賽季越走越順。





WTT冠軍賽屬於高階巡迴賽事之一，林昀儒此冠不僅帶回4萬美元獎金，也進帳1000分積分，為後續賽程奠定良好基礎。