林昀儒睽違798天封王！直落四奪下WTT杜哈冠軍：完全沒想到

台灣男子桌球好手林昀儒。（資料圖／美聯社）





睽違798天，台灣桌球好手「國民金孫」林昀儒再一次奪得WTT男單冠軍。他對上世界排名第18的南韓選手張禹珍，4局都是從落後到強勢逆轉，最終以直落4拿下今年第一個冠軍，賽後林昀儒謙虛的說，自己也沒想到，但以後每一場依舊會全力以赴。

主持人vs.球評：「半出台，好球。」林昀儒借力使力，讓南韓選手張禹珍毫無招架之力，WTT杜哈冠軍賽，小林同學不畏落後，精準掌握接發球節奏。

主持人vs.球評：「好球正手發力，壓制了張禹珍。」連續三局，林昀儒都是中段落後 ，最後逆轉成功，第四局對手張禹珍放開來打，先以6：3領先，但咱們小林同學可不是吃素的，連得4分反超後...。

主持人vs.球評：「轉的，好擋回來，昀儒正手，再踩腳步，變線好球，打穿了張禹珍。」林昀儒打破膠著，率先取得冠軍點。

主持人vs.球評：「頂住，有了昀儒贏了，昀儒4比0橫掃了張禹珍。」

睽違798天，台灣桌球一哥林昀儒以直落四再次奪冠，這是2023年11月贏得法蘭克福冠軍賽之後，兩年多來難得的冠軍，小林同學自己都覺得AMAZING。

台灣桌球選手林昀儒：「完全沒有想到，希望可以再繼續下去。」

林昀儒先在8強擊敗日本18歲新星，排名世界第8的松島輝空，4強賽又歷經7局大戰淘汰世界排名第4的死對頭張本智和，一路在逆境中展現韌性。

台灣桌球選手林昀儒：「拿到冠軍也不要想這麼多吧，還是希望一場一場準備，把每一場都全力以赴。」

兩年中，林昀儒曾多次闖入各項賽事，卻總是與獎盃失之交臂，如今終於終結冠軍荒，生涯也累積四座WTT系列賽單打冠軍金盃，世界排名也成功回到世界前10，2026年的開局，就打出亮眼希望。

