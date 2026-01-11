林昀儒睽違798天封王！直落四奪下WTT杜哈冠軍：完全沒想到

林昀儒奪冠。（圖／翻攝臉書／World Table Tennis）

台灣桌球選手林昀儒在WTT杜哈冠軍賽展現穩定手感，於12日凌晨的男單決賽中擊敗南韓選手張禹珍，以直落四局的方式奪下冠軍。這場勝利讓林昀儒在相隔798天後，再度捧起WTT冠軍賽獎盃。他在賽後表示「完全沒有想到」，並坦言能一路打進決賽相當開心。

世界排名第13的林昀儒，本次賽事一路克服多名強敵，先後戰勝克羅埃西亞球員普卡爾（Tomislav Pucar）、德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、日本選手松島輝空，並在四強賽對上世界第4的日本名將張本智和，經歷七局苦戰後成功逆轉，順利晉級冠軍戰。

在決賽面對世界排名第18的張禹珍，林昀儒延續整體氣勢，全場僅耗時41分鐘便以11比7、11比9、11比9、13比11拿下勝利。首局他在3比5落後時連得6分反超；第二局雖一度落後，但在關鍵階段打出4比1的攻勢再度取勝；第三局兩人互有領先，戰至8比8後，林昀儒連拿3分收下；末局張禹珍取得6比3優勢，林昀儒仍在落後情況下連得4分反超，並在10比11落後時把握機會連下3分，以直落四收下冠軍。

這是林昀儒自2023年法蘭克福站奪冠後，相隔798天後再度站上WTT冠軍賽男單最高點。他提到，從第一場開始就是全力以赴並享受比賽，很開心可以打到最後，「再次拿到冠軍也是對自己的一個肯定，希望可以越來越好！」

林昀儒在WTT杜哈冠軍賽奪冠。（圖／翻攝臉書／World Table Tennis）

