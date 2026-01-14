林昀儒逆轉奪冠「央視沒直播」！中媒不忍開嗆：沒風度

國際中心／李明融報導

2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒一路過關斬將，11日對決日本名將張本智和上演7局神逆轉，12日清晨與南韓好手張禹珍爭冠，僅花41分鐘就以直落四贏球，睽違798天再次奪得WTT冠軍，林昀儒的強勢回歸就連中國媒體也直呼恐成中國男隊「21世紀以來的最大危機」。不過林昀儒的冠軍之戰央視竟然沒有直播，就連中國媒體也看不下去痛批「風度在哪？」。

林昀儒在杜哈冠軍賽強勢奪冠，引發中國媒體的關注。（圖／翻攝自林昀儒IG）林昀儒在杜哈冠軍賽4強對決曾公開放話要奪冠的「大魔王」張本智和，雙方過去交手11次，林昀儒僅拿下3勝，賽前更是處於對戰2連敗狀態，雙方這次對決林昀儒先拿下前2局，立刻遭張本連拿2局扳平，第五局仍由張本勝出，第六局林昀儒調整後連拿2勝利，雙方鏖戰62分鐘，最終林昀儒上演神級大逆轉。決賽面對世界第18名的韓國好手張禹珍，僅花41分鐘就以直落四奪冠。

林昀儒冠軍戰央視沒友直播，就連中媒也看不下去。（圖／翻攝自WTT官網）

林昀儒繼2023年法蘭克福冠軍賽後，相隔798天再次登上后座（男單冠軍），引發國際乒壇高度關注。中國媒體《網易體育》撰文評論，國家隊應警惕林昀儒的回歸，同時砲轟央視對此賽事的「冷處理」。評論指出，林昀儒的決賽竟然沒有直播，甚至連相關報導都寥寥無幾，質疑：「是因為林昀儒來自台北嗎？」更直指央視在4強賽同樣未轉播，批評此舉有失大國媒體風度。評論最後更有感而發，認為林昀儒不斷吸取桌球技術並成長，反觀中國球員在本次賽事中並未看到明顯突破。

