林明倫挑戰孟加拉返鄉之旅 體驗「一票難求」震撼

記者周毓洵／臺北報導

公視人文紀實節目《列車人生》本週主持人林明倫深入全球人口密度最高、也最貧困的國家孟加拉，親身體驗開齋節前夕驚人的返鄉列車潮。他不只搭上長達9小時、橫跨268公里的返鄉列車，甚至在火車停靠時爬上車頂，近距離感受「一票難求、只能坐霸王車」的震撼現場，也因此對「回家」有了更深刻的體悟。

孟加拉擁有超過1.5億穆斯林人口，是全球第4大穆斯林國家，每逢開齋節，每天超過10萬人湧入返鄉列車，火車票供不應求，買不到票的民眾只能冒著生命危險攀上車頂。擁有30年外景主持經驗、曾獲新加坡亞洲電視大獎最佳主持人的林明倫，為了讓觀眾真切感受當地處境，親自挑戰爬上火車車頂。他坦言這是主持生涯首次嘗試，也忍不住直呼：「我向來喜歡冒險，但這裡真的很可怕，很高，如果列車行進中搖晃，真的非常危險。」而這樣的風險並非誇張，光是2024年，當地就發生18起火車意外，造成24死21傷。

旅程中，林明倫跟隨3年未返家的皮革工人阿里夫一家7口，從首都達卡踏上返鄉之路。他走進污染嚴重的皮革加工區哈紮裡巴，看見極端貧困家庭為了湊車票錢、償還債務而日以繼夜工作。當地許多家庭一天生活費甚至不到臺幣64元，讓林明倫感觸良深，直言這份「沒有退路」的拚命，讓他想起自己19歲離家到香港打拚演藝事業的往事。

林明倫也罕見談起年少離家的真正原因，透露當年與父親關係緊張，只想證明自己「是有用的人」，渴望獲得父母的肯定。看著孟加拉貧困卻努力向上的人們，他感嘆「命不由人」的無奈，也坦言11年前與現在的孟加拉改變不大，許多孩子未來仍可能只能繼承父業，前途並不明朗，令人心疼。

旅程尾聲，林明倫與阿里夫一家共度開齋節，在擁擠與疲憊之後迎來短暫的團圓時刻。他有感而發地說：「回家的過程真的不簡單，對家的責任有輕有重，都得盡力承受。」也感性分享，這趟旅程讓他更篤定地說出：「現在我可以大膽地說，我的爸媽都以我為榮。」他並呼籲珍惜身邊的人：「我們都是搭同一班列車，只是終點不同，能陪在身邊的人要好好珍惜。」

《列車人生》主持人林明倫體驗孟加拉開齋節返鄉之旅，深刻見證「歸家的渴望」。（公共電視、新傳媒提供）

旅程最後與當地家庭共度開齋節，林明倫體悟「回家」與情感的真正意義。（公共電視、新傳媒提供）

林明倫（右2）跟隨皮革工人阿里夫一家7口，展開長達9小時的返鄉列車之旅。（公共電視、新傳媒提供）