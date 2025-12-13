林明昕政委專題演講揭打詐挑戰 法律理想受制現實

林明昕政委（前排右二）於國立高雄大學進行專題演講，逾百位法學院師生前來聆聽。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

行政院南部聯合服務中心十二日於國立高雄大學舉辦「二０二五南方領袖教育學院」專題演講，中心邀請具深厚法學專業的林明昕政務委員分享如何在複雜政務中取得平衡，逾百位法學院師生前來參與，現場氣氛熱絡；南服中心謝文斌副執行長表示，期盼透過政務委員的豐富實務經驗，提升學子對公共政策運作的理解與視野。

林明昕政委以「當法律的理想碰上現實－政務委員業務經驗談」為題，指出政務工作常需要在理想與現實間尋求妥協。他以難民法為例說明，由於資源有限且社會仍具爭議，政府多以專案方式處理，難以直接立法，對難民的照顧也採取較保守的「生存照顧原則」。

廣告 廣告

他也提到，台灣雖然是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，但若兩位同性伴侶皆為外國人，現行法規仍無法承認其婚姻，顯示出法律適用仍面臨現實限制。

談及政務委員的工作內容，他表示，跨部會聯繫和協調是最核心的任務。每位政委均有其督導領域，在處理複雜政策時，經常需要多位政委共同協商。尤其在涉及法條審查時，更需仰賴法律專業，他也分享，法律人看法條很容易，非法律人看法條就非常困難。

林政委指出當前打詐面臨兩大挑戰：一、跨境執法困難：多數網路平台為國際公司，加上台灣的國際處境，使跨境打擊詐騙難度極高；二、詐騙手法升級：詐騙手法不斷科技化、組織化、專業化，讓案件數量持續攀升。

講座中，林明昕政委以豐富而生活化的實例，引導學生思考法律理想與現實間的取捨，演講過程中與學生互動熱烈。