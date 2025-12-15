林明昕：政院不副署財劃法 正是要反制國會多數暴力

（中央社記者高華謙、賴于榛台北15日電）行政院長卓榮泰今天宣布不副署財劃法。行政院政委林明昕說，立法院突襲性修法沒有公開透明討論，在憲法學理稱為多數暴力，透過多數暴力強渡關山，只立下自己想要的法律，這就叫國會獨裁；而政院不副署正是要反制國會多數暴力。

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於今天公告。行政院今天舉行「捍衛憲政秩序」記者會，行政院長卓榮泰宣布，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

廣告 廣告

林明昕在記者會中表示，立法院這次三讀修正通過的財劃法增加中央政府整體的預算支出，侵犯行政權預算編列的核心，也強迫政院違反公債法15%上限要求，都有違憲問題；此外，立法院突襲性的修法程序，無視於大法官曾提到立法程序要公開透明討論，沒有經過這樣的討論，立法程序有嚴重的瑕疵，悖離民主原則。

林明昕說，立法院這種突襲性的修法，沒有合乎民主原則、沒有公開透明討論，在憲法學理上稱為多數暴力，意味透過多數暴力方式強渡關山，只立下自己想要的法律，這就叫國會獨裁。

林明昕指出，政院的不副署並不是獨裁，而是需要反制利用多數暴力的國會獨裁，且依照憲法，立法院還有2個方式能夠制衡，首先是聲請釋憲，而雖然現在聲請釋憲可能也是石沉大海，另至少還能提出不信任案反制。

林明昕表示，一旦3權或5權間有另外1權可以制衡，這不是獨裁；如果無從制衡，才叫獨裁。（編輯：林興盟）1141215