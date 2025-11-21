林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。
主持人引導交換誓言，以口吻嚴肅問新郎：「你是否願意成為新娘的atm，在她需要的時候，無單日提取上限讓她索取滿滿的安全感？你是否願意成為她的頂級防曬乳液，在日曬最烈的時候替她擋下所有灼熱，讓她永遠能夠想乘涼就乘涼、想曬太陽就曬太陽？你是否願意成為她的專屬AI ，像chatgpt一樣為她指引方向、像Gemini一樣支持她每個修圖的要求，無怨無悔隨時待命，不用訂閱高級方案也提供100%功能？」逗趣內容引起全場賓客笑聲不斷。
Richard深情望著林映唯直喊：「我願意！」接著主持人反問新娘：「妳是否願意，督促他完成以上承諾，不用負其他責任，直到永遠，妳願意嗎？」林映唯也開心回答：「我願意！」
兩人隨後深情交換誓言，Richard說：「如果用四個字形容我們，大概就是『完全不搭』，我像一團亂竄的火，很急、很躁、很衝動，妳像一片安靜的冰，理性克制有自己的堅持，在一起才發現，原來我的火剛好可以為妳取暖，而妳的冰也可以讓我冷靜下來，一個讓日子有溫度、一個讓生活有節奏，走成了今天的我們。」更講出兩人相處後隨著時間累積的理解與細節，「從我走進妳的生命開始，妳就不再是一個人。在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」
林映唯感動到淚水在眼中不斷打轉，她一開口就哽咽說：「你問過我，你堅定不移地選擇我，那妳呢？當時我沒有回話，但我知道那句堅定不移，是我們一點一滴搏鬥出來的，不是一時興起。不管我是什麼樣的人，都無須改變，可以完全被接受、被理解、被欣賞，你在摸清了我所有委屈，見識了我所有黑暗之後，甚至在你能量快耗盡時，依然能支撐我，感謝有個人在我們日復一日的生活中，願意以家人、情人、朋友、戰友的身分，一起去看這個世界，體驗生命。」最後兩人交換戒指，Richard掀起新娘頭紗，給林映唯一個深深的吻，現場氣氛溫馨動人。
