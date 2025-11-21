林映唯升格人妻！婚禮感性謝賈靜雯「把我當女兒」 大咖藝人全來了

37歲女星林映唯年初被交往三年多的富二代男友Richard求婚成功，兩人21日正式步入婚姻殿堂，現場星光熠熠，不少大咖藝人皆到場獻上祝福，其中女星賈靜雯更擔任證婚人，林映唯感性表示：「賈姐把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」

37 歲女星林映唯年初被交往三年多的富二代男友 Richard 求婚成功，兩人 21 日正式步入婚姻殿堂。（圖／自由試娛樂）

這場婚禮籌備近一年，從證婚儀式到婚宴流程、現場光源、佈置主題、餐飲內容，甚至服務生的穿著，全由林映唯親自規劃。她笑言，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著！」當被問到婚禮結束後最想做什麼，她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」

廣告 廣告

婚禮上，林映唯特別感謝賈靜雯擔任證婚人的重要角色。她透露，老公Richard疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫度。她分享說：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」

婚禮上，林映唯特別感謝賈靜雯擔任證婚人的重要角色。（圖／自由試娛樂）

晚宴上播放了新人遠赴羅馬拍攝的婚紗短片作為婚禮開場，林映唯在片中表示：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則深情告白：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以閩南話訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」字字句句充滿愛意。

這場婚禮星光熠熠，賓客包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、洪群鈞、蕭敬騰及太太Summer、陳語安、康茵茵、森田、周曉涵、陳楚河、柯朋宇、李杏、導演簡學斌、陳妤、黃薇渟、大飛、李玉璽、許允樂、周予天、蕭子墨等人皆到場祝福。婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮！」

林映唯婚禮星光熠熠，賓客包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太 Melinda 、楊謹華等大咖藝人。（圖／自由試娛樂）

林映唯也特別在婚前進行了一組棚拍，邀請自出道起便長期合作的攝影師周墨掌鏡。其中一張抱著大瓶清酒的照片特別醒目，背後藏有一段溫馨故事。她表示當初兩人是朋友介紹認識，第一次見面因太緊張，特別挑了一瓶清酒去碰面，還自己一個人喝完整瓶。「後來Richard爸爸知道我愛喝清酒，第一次碰面就送了我這支巨大清酒。」原來清酒也成為對方父親給未來媳婦的重要信物。

延伸閱讀

坤達閃兵遭求刑2年8個月 柯佳嬿首現身：他在反省

柯佳嬿驚喜現身《如果我不曾見過太陽》 曾敬驊心疼角色：多數時候沒選擇

坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿突更新社群 感嘆：希望一切都沒發生