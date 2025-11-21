林映唯婚宴星光拼金馬獎 謝賈靜雯證婚：把我當女兒

林映唯（右）穿Alon Livné立體剪裁兩件式宮廷感禮服，跟Richard開心送客。自由試娛樂提供



林映唯年初答應交往3年多的Richard求婚，昨（11╱21）小倆口舉辦婚禮，賈靜雯擔任證婚人，李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、洪群鈞、蕭敬騰及太太Summer、陳語安、康茵茵、森田、周曉涵、陳楚河、柯朋宇、李杏、導演簡學斌、陳妤、黃薇渟、大飛、李玉璽、許允樂、周予天、蕭子墨皆到場祝福，婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮。」

婚禮籌備近1年，林映唯從證婚儀式、婚宴流程、現場光源、布置主題、餐飲內容到服務生穿著都親自規劃，主宴會廳以劇院布幕概念設計，宛如1部以新人為主角的電影，她笑說一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著」。至於婚禮結束後最想做什麼？她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」

林映唯（左）昨證婚儀式上跟Richard交換誓言並擁吻，引起現場陣陣歡呼。自由試娛樂提供

新人特別感謝賈靜雯證婚，林映唯透露，Richard疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯照顧他，「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒，我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福」。

晚宴上也曝光小倆口日前到羅馬拍婚紗時的短片，林映唯在片中說：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則說：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那1天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以台話告白：「今仔日的我，比昨昏較愛妳，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛妳。」

主宴會廳以劇院布幕概念設計，林映唯（左）與Richard彷彿從電影中走出來的男女主角。自由試娛樂提供

另1組婚紗照由林映唯長期合作的攝影師周墨掌鏡，其中1張相片她抱著大瓶清酒特別醒目，她透露當初和Richard是經由朋友介紹認識，但第1次見面太緊張，她特別挑了1瓶清酒，還1個人把整瓶喝完，「後來Richard爸爸知道我愛喝清酒，第1次碰面就送了我這支巨大清酒」。才知道清酒也算是公公給她的重要信物。

