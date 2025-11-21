林映唯婚禮「根本金馬獎典禮」 賈靜雯當證婚人曝緊密緣分

女星林映唯21日與交往三年多的男友Richard舉辦婚禮，這場婚禮籌備近一年，大小事全由親自規畫，現場更是星光熠熠，並由賈靜雯擔任證婚人。

林映唯透露，Richard當初疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫度，「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我，賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」

現場賓客包括賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧及太太Melinda、楊謹華、王柏傑、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、張寗、蕭敬騰及太太Summer、周曉涵、陳楚河、李杏、陳妤、李玉璽等人皆到場祝福，讓婚禮主持人黃豪平笑稱：「這陣仗我還以為來到金馬獎典禮！」

主宴會廳以劇院布幕概念設計，讓賓客踏入會場彷彿走進一部以兩人為主角的電影。林映唯笑說，自己一直沒有真正「當新娘」的實感，反倒像是婚顧在執行大型活動，「終於要到成果發表了，這段時間真的累並快樂著。」被問到婚禮結束後最想做什麼？她毫不猶豫表示：「關掉手機，暫時不想再看到任何訊息通知。」

婚禮晚宴開頭先播放小倆口日前遠赴羅馬拍婚紗時所拍攝的短片，林映唯在片中說：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則說：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以閩南話訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」一字一句都有滿滿愛意。

