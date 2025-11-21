林映唯婚禮披白紗絕美完婚 老公甜蜜承諾：願當永遠ATM

【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，兩人隨後飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，終於在今（21）日舉辦婚禮，正式升格夫妻，並於婚禮前舉辦證婚儀式。林映唯身穿以色列品牌禮服，佩戴精品珠寶耳環，宛如女神降臨，新郎真摯誓言更是讓林映唯當場哽咽，忍不住感動落淚。

林映唯舉辦婚禮，正式升格人妻。（圖／自由試娛樂提供）

證婚戶外區以野性自然為主題，主持人引導交換誓言，詢問新郎：「你是否願意成為新娘的 atm，在她需要的時候，無單日提取上限讓她索取滿滿的安全感？」、「你是否願意成為她的 頂級防曬乳液，在日曬最烈的時候替她擋下所有灼熱，讓她永遠能夠想乘涼就乘涼、想曬太陽就曬太陽？」、「你是否願意成為她的 專屬AI ，像chatgpt一樣為她指引方向、像Gemini一樣支持她每個修圖的要求，無怨無悔隨時待命，不用訂閱高級方案也提供100功能？」逗趣內容引起全場賓客笑聲不斷。



一陣嬉鬧後，兩人轉換情緒，認真說出對彼此一生的結婚誓言，Richard說：「如果用四個字形容我們，大概就是『完全不搭』，我像一團亂竄的火，很急很躁很衝動，妳像一片安靜的冰，理性克制有自己的堅持，在一起才發現，原來我的火剛好可以為妳取暖，而妳的冰也可以讓我冷靜下來，一個讓日子有溫度、一個讓生活有節奏，走成了今天的我們。」更講出許多兩人相處後隨著時間累積的理解與細節，直說：「從我走進妳的生命開始，妳就不再是一個人。在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」幾句話讓林映唯淚水在眼中不斷打轉。



林映唯一開口就哽咽，「你問過我，你堅定不移地選擇我，那妳呢？當時我沒有回話，但我知道那句堅定不移，是我們一點一滴搏鬥出來的，不是一時興起。不管我是什麼樣的人，都無需改變，可以完全被接受、被理解、被欣賞，你在摸清了我所有委屈，見識了我所有黑暗之後，甚至在你能量快耗盡時，依然能支撐我，感謝有個人在我們日復一日的生活中，願意以家人、情人、朋友、戰友的身份，一起去看這個世界，體驗生命。」最後兩人交換戒指，Richard掀起新娘頭紗，給林映唯一個深深的吻，幸福氣氛感染在場眾人。

林映唯婚禮披白紗絕美現身。（圖／自由試娛樂提供）

