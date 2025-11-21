林映唯婚禮變「愛情電影首映」！ 新娘3套婚紗美翻新郎閩南語告白甜到融化
林映唯與交往3年多的男友 Richard 年初在他精心策畫的浪漫求婚中畫下愛情里程碑，如今終於在今（21）日攜手步入人生新章節，於台北萬豪酒店戶外場地完成動人證婚儀式。這場婚禮籌備近一年，林映唯幾乎親自參與所有細節：從證婚節奏、婚宴動線、光源佈置、主題定調到餐飲設計，甚至連服務人員的服裝都經過她一一確認，搞到自己還比較像個婚顧。
下午的婚禮，證婚戶外區走野性自然風，新人緩步登場即引爆尖叫掌聲。主持人以誇張誓詞逗樂全場，嚴肅問新郎是否願意成為新娘的「ATM、頂級防曬乳、以及專屬 AI」——像 chatGPT 一樣隨時指引方向、像Gemini 一樣滿足修圖需求，還「不用訂閱就能提供 100% 功能」。幽默又浮誇的告白讓賓客笑成一片。Richard 深情喊出「我願意！」後，新娘也大方答應「願意督促完成以上承諾」。
她笑說自己一直沒有真正「當新娘」的感覺，「比較像婚顧在執行大型活動，今天終於是成果發表會，累但真的很快樂！」至於婚禮後第一件想做的事？她秒答：「關掉手機，什麼訊息都不想看到！」
賓客陣容星光熠熠，現場不乏賈靜雯、李李仁、張孝全、楊祐寧夫妻、楊謹華、柯震東、宋柏緯、蕭敬騰夫妻等重磅好友到場祝福。特別的是，賈靜雯擔任證婚人，她曾在 Richard 疫情返台、身邊沒有朋友時一路照顧他，讓他重新感受到家的溫度。林映唯感動地說：「我父母都不在了，賈姐像代表我這一方，給我支持、接納和最真心的祝福。」
證婚最歡樂的橋段，莫過於主持人「幽默系誓詞」，問新郎是否願意成為新娘的「atm、頂級防曬乳、以及專屬 AI」——像 chatGPT 一樣隨傳隨到、像 Gemini 一樣支援修圖需求，還不用訂閱！全場笑聲不斷。Richard 大聲喊出「我願意！」後，新娘也笑著說：「我願意督促他做到！」
嬉鬧之後，新人立刻切換成深情模式。Richard 說：「如果用四個字形容我們，就是『完全不搭』。我像亂竄的火，你像安靜的冰，但我的火能為妳取暖，而妳的冰能讓我冷靜。」他將兩人相處中的細節娓娓道來，「在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」林映唯聽到淚水打轉，哽咽回應：「不論我是什麼樣的人，你都接住我、理解我、陪我一起看世界。」最後 Richard 掀起頭紗深情一吻，全場幸福值爆表。
晚宴上也播放他們日前遠赴羅馬拍婚紗時，所拍攝的短片作為婚禮開始的片頭，林映唯在片中說：「對我來說沒有所謂對的人，只有願不願意去成為對的人。」Richard則說：「決定好了接下來的日子一起攜手同行，就算妳最害怕的世界末日來臨的那一天，不要怕不要慌，我會用我的雙手穩穩地接住妳。」他更以閩南話訴說愛情金句：「今仔日的我，比昨昏較愛你，明仔日的我，嘛會比今仔日更愛你。」一字一句都有滿滿愛意。
