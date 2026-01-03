林昭印登記參選中壢市議員 民眾黨首辦全民調創初選歷史

台灣民眾黨中央委員林昭印今（1/2）日完成登記程序，正式投入2026年桃園市中壢區市議員選舉。他表示，中壢是桃園人口最多、選民結構最複雜的行政區之一，也是台灣民眾黨在桃園整體布局中最具競爭力的關鍵戰區，其初選與選舉結果，將對民眾黨未來在地方政治的發展具有高度指標意義。

中壢是民眾黨關鍵戰區，對民眾黨在未來地方政治佈局中有舉足輕重的地位。圖：林昭印提供

林昭印指出，本次民眾黨中壢區初選競爭激烈，共有三位參選人角逐提名，包括由楊梅區轉戰中壢的黨內主管，以及資深政治前輩特地入黨參選。各路人馬齊聚中壢，正顯示該選區被黨內外視為「最有機會當選」的關鍵戰區，也凸顯中壢在桃園政治版圖中的戰略地位。

值得關注的是，林昭印強調，中壢將成為台灣民眾黨首度以全民調方式進行初選的選區，開創黨內初選制度新頁，真正將決定權交還給地方選民，由中壢選民直接決定最能代表地方、最具勝選實力的候選人，落實政黨制度與民主參與的核心精神。

中壢將成為民眾黨首度以全民調進行初選的選區，將民眾黨候選人的選擇交給中壢選民。圖：林昭印提供

「這是中壢民主的勳章，也是我的民主勳章。」林昭印表示，中壢不僅有機會成為桃園第一，更可能成為全台政黨初選制度的重要示範區，展現民主不只是口號，而是可以被實際操作、被人民信任的制度。

二次挑戰桃園市議員中壢選區，林昭印表示對黨內的制度有信心。圖：林昭印提供

林昭印懇託所有關心中壢發展的市民朋友，持續關注民眾黨中壢初選的進程，一起見證台灣民眾黨如何以公開透明、民主參與的方式，選出最能為地方打拚的候選人，並期盼能獲得中壢市民的支持與肯定，給他一個服務地方的機會。

