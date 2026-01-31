林昱珉名列響尾蛇春訓名單！ 大聯盟春訓已有5名旅美台將參加

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國職棒大聯盟2026春訓將在2月中旬開始，而亞利桑那響尾蛇於台灣時間今（31）日正式公布春訓完整名單，其中在非40人名單受邀選手方面，台灣好手、左投林昱珉確定受邀參加大聯盟春訓，並估計最快於美國時間2月10日報到，而目前則已經有5名旅美台將參加大聯盟春訓。

台灣好手、左投林昱珉。（圖／美聯社）

林昱珉上個賽季均待在小聯盟3A，共計先發23場，繳出5勝7敗、防禦率6.64的成績，在101.2局的投球中送出了85個三振，且平均每九局就能投出7.5個三振，但在每九局投出保送方面，則是平均5.3個。而根據《Baseball America》評選的響尾蛇隊開季前30名新秀名單方面，也評價林昱珉如能在2026年賽季投出更穩定表現，仍有機會挑戰大聯盟後段輪值。

而大聯盟春訓確定參加台將除了林昱珉之外，還包括已經名列40人名單、日前遭交易至休士頓太空人的鄧愷威、底特律老虎的李灝宇，以及運動家隊的莊陳仲敖，而同樣效力於運動家隊的林維恩，則是也以非40人名單受邀選手參加大聯盟春訓。

