林昶佐出席旅展推銷百岳之國 觀光署拓展北歐市場

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基17日專電）「芬蘭是密度最高的湖泊國家，台灣是密度最高的高山國家，擁有超過300座高山，喜歡戶外活動的芬蘭人一輩子都爬不完。」駐芬蘭代表林昶佐出席北歐最大Matka旅展推銷台灣百岳特色，他並說，芬蘭與台灣共享民主自由價值，盼進一步以文化讓兩國有更多共鳴。

北歐地區年度最大規模的消費者旅遊展Matka Travel Fair15日至18日舉行，吸引旅遊愛好者、主流媒體及專業攝影師參與，也是業界洽談合作的重要平台。

交通部觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊指出，北歐市場是台灣近年積極開拓的新興市場，透過邀請業者赴台體驗、線上培訓及文化體驗行銷，協助北歐業者深入了解台灣。

林毓珊表示，觀光署今年以觀光3.0品牌為主軸，核心價值是「多元、真實與溫度」，邀請長榮航空與北歐旅遊業者Kilroy共同參展，將業者、航空公司及台灣文化體驗帶到展場。

她表示，台灣面對近70個參展國家及日本、泰國等亞洲競爭者，主打「高密度高轉換」差異化策略，半小時內可從高山到海洋再到城市夜市，對追求亞洲文化探索的北歐旅客極具吸引力。赫爾辛基連續2年獲全球永續旅遊目的地第一名，台灣輔導業者使用台灣好行、觀光巴士及鐵路等低碳交通工具，以綠色旅遊吸引北歐旅客。

北歐最大專攻青年旅遊業者Kilroy行銷經理Aino表示，台灣是被低估的亞洲目的地，泰國長期受歡迎，但對年輕族群逐漸失去吸引力，「因為太多人去過了」。

她指出，越南近年竄起，因為價格實惠且提供多元體驗，有自然、城市、海灘，台灣也有相同條件，且飛行時間雖較長，但獨特性更高。台灣優勢在於「未知」，很少人去過，有自然、美食、文化，境內旅行便利，但芬蘭學生財務吃緊，價格仍是主要考量。

林昶佐表示，芬蘭近年對台灣認知多聚焦民主自由等嚴肅議題，「因為都站在獨裁壓迫的第一線，同為自由陣線的一份子」。然而，共享價值是基礎，要讓外界真正喜歡台灣還是要靠文化。

他說，台灣近年影視音樂作品融合在地元素，重金屬結合傳統樂器、饒舌融入本土語言，流行與傳統並行，芬蘭同樣重視民俗音樂與現代音樂的融合，兩國有文化共鳴。

林昶佐強調，文化交流是連結台灣與芬蘭的重要橋梁，透過音樂、觀光等多元形式的互動，不僅促進產業合作，也增進兩國民眾對彼此文化與價值觀的理解；他上任以來收到電影、影視、音樂、藝術各類邀約，雲門舞集今年將首度來赫爾辛基藝術節演出，用文化方式讓芬蘭認識台灣，會創造更多第一次。

旅展台灣館規劃茶席體驗與夜市童玩，茶道老師陳煥雅準備阿里山烏龍、台東紅烏龍、東方美人與紅玉18號等4款茶，向偏好白茶與綠茶的芬蘭民眾推廣台灣烏龍茶。她表示，台灣茶園的獨特環境是賣點，尤其旅展開在冬天，芬蘭人心情鬱悶，紅烏龍讓大家感受南國陽光。

現場套圈圈遊戲融入海拔生態知識，設計師田宜巧以雷射切割木頭，打造海拔分層平台，從低地台北樹蛙、榕樹，到中海拔櫻花鉤吻鮭、台灣檜木，再到高山帝雉、玉山圓柏，讓參觀者透過遊戲認識台灣動植物垂直分布。台灣館活動規劃Vicky說，就是要設計好玩的互動讓人有機會買票到台灣繼續玩。

台灣與北歐目前無直飛航線，俄羅斯領空未開放與大型客機交機延遲是主要障礙。林毓珊表示，觀光署正與航空公司合作洽商，將轉機劣勢轉為「一程多站」優勢，讓旅客經台灣前往日本或東南亞，增加行程豐富度。

林昶佐坦言「常常騷擾」航空公司，雖然直航仍受限，但前置工作可先做。芬蘭、瑞典、挪威是重金屬音樂最盛行的國家，文化外交的成功案例未來將拓展至北歐其他市場。（編輯：陳慧萍）1150117