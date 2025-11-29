林昶佐嘶吼開唱「我是台灣大使」炸裂芬蘭！身材國外網看傻：49歲？

政治中心／綜合報導

駐芬蘭代表林昶佐日前率領金屬樂團「閃靈」登上芬蘭音樂節舞台，現場氣氛沸騰。昨（28日）有國外網友將演出片段上傳至美國最大論壇 Reddit，影片瞬間爆紅，吸引超過5萬人按讚、近千則留言。許多外國網友驚呼「這太狂了吧！」、「真的帥炸！」，更有人稱這是「最酷的外交行動」。除了表演掀起熱議，林昶佐也因精壯身材成為焦點。





林昶佐的體態意外成為焦點，不少外國網友嚇喊：「他真的49歲？」。（圖／翻攝自林昶佐@IG）

本月27日，芬蘭在首都赫爾辛基舉辦「F:F:F–Formosa : Finland : Fest.」活動，當閃靈與林昶佐突然同台時，引發當地與國外粉絲熱烈反應，昨（28日）有外國網友將現場片段分享至美國論壇 Reddit，該網友表示，他已關注林昶佐多年，始終覺得「很難想像一位政治人物同時是成功金屬樂主唱」，並形容這場合作「不可思議」。





駐芬蘭代表林昶佐近日率領金屬樂團閃靈樂團登上芬蘭音樂節舞台，引爆網路討論。（圖／翻攝自林昶佐@IG）









貼文中也特別介紹閃靈的特色，指出樂團將重金屬與台灣傳統文化、樂器混合，「了解越多就越覺得他們酷」。該文一出立刻掀起討論潮，網友留言：「貝斯手超美，那是他老婆嗎？」還有人開玩笑：「芬蘭需要怎樣的大使？就是這樣的大使。」、「外交想成功？當然要靠金屬樂！」；芬蘭以金屬文化聞名，是全球重金屬樂團密度最高的國家，金屬音樂在當地並非次文化，而是深植社會的主流文化象徵。此次演出也讓不少國外網友認為，林昶佐以金屬樂進行文化外交，是最酷的外交行動。

除了表演本身，林昶佐的體態也意外成為焦點，不少外國網友嚇喊：「他真的49歲？」、「快50歲還保持成這樣太猛了吧！」、「他到底怎麼練的？」掀起另一波熱議。稍早，林昶佐也在 IG 分享當天演出畫面，以嘶吼開場向台下高喊：「歡迎！大家好！我代表台灣總統與人民向你們致意，我是台灣代表林昶佐！」現場氣氛瞬間被點燃。

























